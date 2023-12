Grande Entrevista. Ex-diretor clínico nega contacto com presidente da República

Foto: João Marques - RTP

O ex-diretor clínico do hospital de Santa Maria, em Lisboa, nega ter recebido qualquer contacto do presidente da República para o tratamento das gémeas luso-brasileiras, que vieram a Portugal receber o medicamento mais caro do mundo. Luís Pinheiro disse, na Grande Entrevista da RTP, que o caso foi sinalizado junto do hospital pela Secretaria de Estado da Saúde, mas não recebeu qualquer contacto de Lacerda Sales.