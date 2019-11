Grande Entrevista. Manuela Eanes considera urgente debater e alterar regras da adoção em Portugal

Manuela Eanes considera urgente alterar as regras da adoção em Portugal e estabelecer um debate urgente para proteger as crianças. Na Grande Entrevista da RTP, a Presidente honorária do Instituto de Apoio a Criança mostrou-se muito preocupada com os rótulos e a forma de atuação das autoridades em relação à mãe que abandonou o recém-nascido no contentor do lixo.