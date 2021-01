Grande Entrevista RTP. Ministra da Saúde admite encerramento de escolas

"As decisões vão ser tomadas amanhã no Conselho de Ministros", adiantou Marta Temido na Grande Entrevista da RTP, frisando que a situação pandémica se agravou em Portugal, algo que não estava previsto quando foram decididas as últimas medidas.



"Nós estamos perante factos novos, a nova variante" inglesa, mais facilmente transmissível, acrescentou a ministra da Saúde, frisando que as infeções causadas por esta estirpe no país possam atingir os 60 por cento até ao final do mês, "o que muda muita coisa".