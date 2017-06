"Grande estrondo" perto de local onde se suspeitou de queda de avião

Lusa 20 Jun, 2017, 21:03 | País

"Nós estávamos aqui e ouvimos um grande estrondo", afirmou à Lusa João Nunes, um jovem sentado na esplanada do café, junto à Estrada Nacional 2, de fronte de um posto de combustível.

As pessoas das localidades de Louriceira, Picha e Ouzenda foram retiradas pelas autoridades, porque o fumo negro que é visível na zona indicia que estão a poucos metros as chamas dos incêndios que desde sábado alastram na região e que mataram pelo menos 64 mortos no distrito de Leiria.

Vários veículos de bombeiros do distrito de Lisboa, acabados de chegar, concentraram-se junto ao posto de combustível, aguardando instruções.

A localidade fica a poucos quilómetros a nordeste de Pedrógão, perto da albufeira da Barragem do Cabril, onde os aviões abastecem.

Na albufeira, alguns mirones tiram fotografias aos aviões a abastecer-se de água.

Uma fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) informou que um avião Canadair de combate aos incêndios, que operava no fogo de Pedrógão Grande, caiu hoje à tarde, mas mais tarde esta informação foi desmentida pelo comandante operacional, Vítor Vaz Pinto.

"Não tenho conhecimento de nenhuma aeronave ao serviço da proteção civil que tenha caído", disse Vítor Vaz Pinto no `briefing` aos jornalistas em Avelar, Ansião.

Aludindo à possibilidade de ter ocorrido outro evento que induzisse em erro, falou na hipótese da explosão de uma `roullote` e admitiu o envio de equipas de buscas para o local.

"Havia uma `roullote` abandonada com botijas de gás, e eventualmente isso pode ter explodido", disse.

Ainda antes das declarações de Vítor Vaz Pinto, fonte oficial do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) indicou à Lusa que foi informado da queda de uma aeronave na zona de Pedrógão Grande, durante esta tarde, acrescentado que uma equipa deste organismo ia deslocar-se para o local para, em conjunto com a Proteção Civil, proceder às operações.

Também um helicóptero EH 101 da Força Aérea Portuguesa (FAP) de busca e salvamento foi ativado para participar nestas operações depois de um pedido da ANPC.

Fonte oficial da FAP indicou à agência Lusa que o EH 101 descolou da Base Aérea N.º6, no Montijo, às 17:36 e às perto das 19:20 ainda se mantinha nas operações de busca.