Grande fogo na Sertã, Proença-a-Nova e Mação dominado

"O incêndio está de facto dominado, ficou dominado há alguns minutos atrás, portanto é uma boa notícia", declarou a adjunta de operações da ANPC Patrícia Gaspar, pelas 11h25.



Segundo a responsável da Proteção Civil, todo o dispositivo de combate ao fogo vai manter-se no terreno "durante as próximas horas" para garantir "uma resposta permanente" a todas as situações que possam surgir em termos de reativações.



O incêndio deflagrou na tarde de domingo no concelho da Sertã (distrito de Castelo Branco) e alastrou a Proença-a-Nova, bem como ao concelho de Mação (distrito de Santarém). Na última noite, o fogo ameaçou mesmo a vila de Mação mas o vento acabou por afastar as chamas.



Ao início da manhã, a Câmara Municipal de Mação tinha já anunciado que o incêndio estava em fase de rescaldo no concelho. O fogo permanecia, no entanto, ativo no concelho de Proença-a-Nova.

Cinco grandes incêndios ativos

O presidente da Câmara Municipal de Mação disse, ao fim da manhã, aos jornalistas que seis casas de primeira habitação do concelho arderam. Há ainda outros prejuízos, nomeadamente em anexos e barracões.Apesar de o fogo ter sido dado como dominado, uma importante dispositivo mantém-se no local. Segundo o site da Autoridade Nacional da Proteção Civil, 959 bombeiros permanecem no combate a este fogo, apoiados por 288 meios terrestres e oito meios aéreos.Em Proença-a-Nova, um outro incêndio foi dado como dominado pela Proteção Civil. O fogo tinha começado ao serão de quarta-feira em Malhadal. No local encontram-se ainda 182 operacionais, apoiados por 57 meios terrestres e três meios aéreos.Ainda há cinco grandes incêndios que permanecem ativos em Portugal e que não estão controlados pelas autoridades. Em Penacova, o fogo tem quatro frentes ativas e motivou o corte da estrada nacional 110 junto a Foz de Caneira.O fogo de Penacova está a ser combatido por 516 bombeiros, apoiados por 165 viaturas e três meios aéreos. Permanecem ainda ativos dois grandes incêndios que tiveram início no concelho de Nisa, mobilizando mais de 300 bombeiros.Também no distrito de Portalegre, o fogo de Gavião mobiliza 204 operacionais e meia centena de meios terrestres. A norte, no distrito de Viseu, o fogo de Mangualde mobiliza 69 operacionais, 26 meios terrestres e dois meios aéreos.