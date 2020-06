Grande maioria dos novos casos continua a registar-se em Lisboa

Há mais 336 pessoas infetadas, elevando o total para 37.672. É o terceiro dia consecutivo com mais de 300 casos, mesmo assim menos que os 400 em alguns dias da semana passada.



A grande maioria dos casos concentra-se, mais uma vez, na Região de Lisboa e Vale do Tejo onde ocorreram 282 novas infeções, o que corresponde a 84% do total nacional.



Caíram, no entanto, para praticamente metade o número de casos nos cinco concelhos da Região de Lisboa até agora mais afetados.