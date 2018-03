Partilhar o artigo Grande parte da Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho sem eletricidade Imprimir o artigo Grande parte da Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho sem eletricidade Enviar por email o artigo Grande parte da Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho sem eletricidade Aumentar a fonte do artigo Grande parte da Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho sem eletricidade Diminuir a fonte do artigo Grande parte da Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho sem eletricidade Ouvir o artigo Grande parte da Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho sem eletricidade

Tópicos:

Contactado, EDP, Freguesias Alverca Ribatejo, Sobralinho Franca, Voluntários Alverca,