Grande parte das IPSS estão à beira da insolvência

O Estado quer assinar, ainda este ano, um novo pacto de cooperação com as instituições particulares de solidariedade social. O objectivo é aproveitar os fundos do PRR e atualizar as comparticipações. 40% por cento destas instituições apresentam resultados negativos, agravados pela pandemia, o que põe em causa o apoio a crianças, deficientes e idosos.