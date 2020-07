Grande parte do território continental está em alerta vermelho

Foto: Rafael Marchante - Reuters

As autoridades avisam para o risco máximo de incêndio em dez distritos, devido ao agravamento das condições meteorológicas. O 2º comandante nacional da Proteção Civil, André Fernandes, anunciou que as temperaturas elevadas, o vento forte e a baixa humidade obrigaram ao reforço do dispositivo.