Grande Reportagem Antena1: Maria, qualquer mulher

Os casos de violência doméstica reportados às autoridades durante o período de confinamento, foram mais complexos e exigiram mais vezes a presença das forças de segurança, do que o habitual nos tempos pré-pandemia. Impossibilitadas de sair de casa e com os agressores por perto, as vítimas recorreram sobretudo às SMS e ao e-mail para pedir ajuda. Os pedidos chegados por estas vias quase quadriplicaram em comparação com o primeiro semestre do ano passado.





Maria (nome fictício) esteve 13 anos casada com o agressor. Conseguiu libertar-se ainda antes da pandemia, mas só agora encontrou coragem para contar o que viveu. É a história de Maria, mas podia ser a história de qualquer mulher vítima de violência doméstica.



"Maria, qualquer mulher" é uma Grande Reportagem Antena1 de Raquel Morão Lopes, com pós-produção áudio de Paulo Cavaco.







Para pedir ajuda, ou só informações, ligue para o Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica: 800 202 148. É gratuito, confidencial e funciona 24h por dia.