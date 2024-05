Grande reportagem da RTP recebe prémio "Jornalismo que marca"

Foto: Centromarca

O trabalho foi exibido no programa da RTP Linha da Frente, no dia 15 de junho do ano passado. Aborda o crescimento exponencial do mercado de segunda mão que em 2027 deverá ultrapassar 230 mil milhões de euros.



A reportagem detalha ainda a reciclagem e foi gravada em Portugal e em Prato, em Itália, onde há mais de 150 anos os "Cencialos" reciclam "trapos", um exemplo que agora a Europa é obrigada a seguir... por causa das novas regras europeias.



O júri considerou tratar-se de um trabalho de excelência cuja pertinência tem impacto em toda a sociedade.



O prémio é atribuído pela Associação de Empresas de Produtos e Marcas que reúne entidades públicas e privadas.



A reportagem é da autoria da jornalista Paula Martinho da Silva, com imagem de João Oliveira e edição de Maria Queirós.