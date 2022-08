Gratuitidade de creches. Governo quer ter acordos com creches privadas no próximo ano para acelerar medida

António Costa considerou que a gratuitidade das creches, que começa de forma faseada em setembro, é uma das medidas mais importantes da política de apoio à infância. O executivo prevê aumentar a oferta de lugares em creche em 10 mil nos próximos anos. Para acelerar a medida, o Governo está a trabalhar para ter já no próximo ano acordos de associação com creches do setor privado nos locais onde não há carência de lugares e onde ela não é satisfeita pelo setor social.