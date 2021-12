Grau de execução da reforma das finanças públicas "é baixo"

", pode ler-se na auditoria divulgada.O relatório de "Auditoria à implementação da LEO e do SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas)" teve como objeto o seguimento das recomendações efetuadas aos processos de implementação, segundo o TdC.", sinaliza o TdC.Como exemplo, o TdC assinala que "a liderança desta reforma compete ao Ministério das Finanças", mas "".





A instituição liderada por José Tavares revela inclusive que "em termos de recursos humanos, a UniLEO dispunha de 16 colaboradores em meados de 2019 mas, desde junho de 2020, não possui pessoal técnico, encontrando-se a realizar a sua atividade em colaboração com a DGO (Direção-Geral do Orçamento) e a eSPap (Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública)". "As atividades que foram sendo realizadas, ao longo do período de seis anos, incluem planeamentos diversos, avaliação de sistemas de informação e realização de reuniões com várias entidades", mantendo-se também "em curso a reavaliação do modelo de governação da UniLEO", tendo sido também constituídas novas equipas dos projetos ECE (Entidade Contabilística Estado) e S3CP (Sistema Central de Contabilidade e Contas Públicas).





O TdC sinaliza ainda que "as matérias essenciais continuam sem desenvolvimentos significativos", apesar de se notarem "alguns progressos", "embora em número restrito", em temas como a faturação eletrónica, integração contabilística das entidades, mapas do Orçamento do Estado (OE) ou "o programa orçamental-piloto incluído na proposta de OE2022".Quanto ao Sistema de Normalização Contabilística, a estratégia implementada desde 2017 permitiu que "as contas referentes a 2020 tenham sido entregues em SNC-AP por cerca de 52% das entidades públicas que prestaram contas (3.209 contas)".", refere, porém, o TdC.O Tribunal de Contas aponta também que "O TdC considera adicionalmente que face ao financiamento de 123 milhões de euros para a reforma das finanças públicas presentes no PRR,Atualmente, algumas das reformas das finanças públicas foram reprogramadas até 2027, nomeadamente a inclusão de demonstrações financeiras previsionais no OE.