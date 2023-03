"Grave acidente". Explosão na base de Santa Margarida provoca um morto e vários feridos

(em atualização)



Há vários bombeiros no local e pelo menos um meio aeréreo. O Exército não presta para já quaisquer declarações nem adianta quais os meios envolvidos no socorro às vítimas.



De acordo com a agência Lusa, com base numa fonte do INEM, há registo de pelo menos uma vítima mortal, três feridos graves e dois feridos ligeiros.



"O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas acabou de ter conhecimento do grave acidente ocorrido, esta tarde, no campo militar de Santa Margarida e já falou com a Ministra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército, acompanhando solidariamente as vítimas desse acidente e seus familiares, enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes", lê-se numa nota publicada na página da Presidência.