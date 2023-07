Grávida acompanhada no Hospital de Santa Maria transferida para o privado

Foto: Suhyeon Choi - Unsplash

Já há gravidas a serem reencaminhadas do Santa Maria para hospitais privados. A informação foi revelada, esta manhã, pelo ministro da Saúde, um dia depois de o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte ter anunciado que as grávidas de baixo risco poderiam começar a ser reencaminhadas para unidades hospitalares privadas, devido a constrangimentos nas escalas do bloco de partos do Santa Maria.