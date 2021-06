"Gravíssimo" e "lamentável". Câmara de Lisboa debaixo de fogo após envio de dados à Rússia

O caso foi avançado pelo jornal, que noticiou na quarta-feira que os dados de três ativistas russos residentes em Portugal foram partilhados pela Câmara Municipal de Lisboa com a Embaixada da Rússia e seguiram para o Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país.A informação da partilha de dados pessoais, como nome, morada e contactos, foi depois reafirmada à RTP por uma das ativistas em causa.A Amnistia Internacional defendeu que a divulgação dos dados destes três ativistas “constitui uma, em particular, do direito à liberdade de manifestação, expressão e reunião, e ao direito à proteção dos seus dados pessoais”.“É evidente que quando se trata de cidadãos portugueses ou estrangeiros, e depois isso acaba por ser utilizado contra os manifestantes, justifica aquele meu comentário de que é lamentável”, afirmou o Presidente da República, que está esta quinta-feira na Madeira, no Funchal, no âmbito das comemorações do 10 de Junho., acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.“É lamentável que isto tenha acontecido e percebo o pedido de desculpas do presidente da Câmara de Lisboa. O que ele disse, no fundo, é aquilo que todos os responsáveis sentem: não devia ter acontecido e espera-se que não volte a acontecer”, declarou o chefe de Estado.

Medina pede desculpas públicas por “erro lamentável”

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, já emitiu um pedido público de desculpas, assumindo que foi "um erro lamentável que não podia ter acontecido"."Quero fazer um pedido de desculpas público aos promotores da manifestação em defesa dos direitos de Navalny, da mesma forma que já o fiz à promotora da manifestação.", disse Fernando Medina em conferência de imprensa.“A Câmara já tirou consequências desta situação, alterando os procedimentos a partir do mês de abril, deixando de facultar os nomes dos promotores das iniciativas a manifestações realizadas junto a embaixadas”, anunciou Medina.

Moedas insiste na demissão de Medina

Medina assume, assim, que esta era uma prática recorrente e avança que pediu o apuramento das circunstâncias em que tal ocorreu, mas não revela se foram enviados dados de outros manifestantes a outros países.“Isto é assustador e mostra que estamos num sistema em que estamos seguramente, num momento da nossa história, em que a democracia está a ficar doente”, referiu Moedas.O candidato à Câmara de Lisboa sublinha que existem ainda “muitas questões em aberto”: “Falta saber quantas outras manifestações em relação a outros países, em que têm regimes que sabemos que destroem os seus oponentes e que têm uma atitude de desrespeito pelos direitos humanos, já fizeram isto”.A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, considerou que "o que aconteceu não podia ter acontecido” e exige também explicações alargadas. ", questionou a dirigente partidária.acusando a Câmara Municipal de Lisboa de “entregar a cabeça de três pessoas a um Governo que viola os direitos humanos e opositores”.. “Ou Medina se afasta, ou todo o povo que ama a liberdade tem de o remover com a força do voto nas próximas eleições autárquicas”, declarou.Rui Rio defende que “na prática, a Câmara Municipal de Lisboa entregou e denunciou os ativistas a um Governo que não respeita a liberdade e democracia” e questionou qual a lei que obrigou Fernando Medina a entregar estes cidadãos russos., afirmou Rui Rio. “Num país democrático, isto é absolutamente intolerável e nenhum Governo da União Europeia faria semelhante coisa”, asseverou. Rui Rio reiterou que o que está em causa “é muito grave” e pode levar à demissão de Medina, mas apenas “depois de tudo esclarecido”.Por sua vez, o partido Pessoas-Animais-Natureza vem repudiar "o infeliz acontecimento protagonizado pela Câmara Municipal de Lisboa ao entregar os nomes e as moradas de três manifestantes à embaixada russa em Lisboa e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia". O PAN "exige que sejam apuradas e assumidas responsabilidades políticas e defende que Fernando Medina deve prestar esclarecimentos à Assembleia Municipal de Lisboa".A Iniciativa Liberal reclama igualmente que o presidente da Câmara de Lisboa assuma responsabilidades políticas.Também André Ventura diz que o Ministério Público deve investigar este caso. O líder do Chega quer saber quais as consequências políticas para Fernando Medina.

“A senhora ativista pode voltar tranquilamente para casa”

”, lê-se numa nota à imprensa publicada na página oficial da representação diplomática. “Temos outras prioridades que constituem o trabalho construtivo em prol do desenvolvimento da cooperação russo-portuguesa”, acrescenta.A embaixada diz conhecer “bem a abordagem muito rigorosa das autoridades portuguesas ao processamento dos dados pessoais” e argumenta que

Dados "são inúteis para a parte russa"

Em resposta à RTP, a embaixada russa garante que"Igualmente não os processámos nem enviámos a alguém", acrescenta."Quanto ao apagamento dos dados, solicitado pela CML em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, gostaríamos de sublinhar que o respeito pela legislação nacional e o cumprimento das suas exigências é a obrigação incondicional de qualquer representação diplomática, de acordo com o direito internacional, e é sempre o caso da nossa Embaixada", prossegue a representação diplomática."Em relação aos três organizadores da manifestação, dos quais se fala muito nesta quinta-feira nos meios de comunicação social portugueses, é o seguinte.. Não merecem tanta discussão mediática, aliás. Se quiserem podem livremente ir à Rússia a qualquer momento, em conformidade com as exigências sanitárias e epidemiológicas vigentes", conclui.

Ativistas recorrem à justiça

À RTP, Ksenia Ashrafullina, uma das ativistas visadas, disse ter medo de regressar à Rússia e anunciou que decidiu avançar com o caso para tribunal, juntamente com Pavel Eliazarov, outro dos manifestantes cujos dados pessoais foram enviados para entidades russas.

Eliazarov, em declarações à RTP, reclamou mais consequências para a Câmara Municipal de Lisboa. "Espero que Portugal consiga resolver isto sozinho" afirmou.







Os ativistas anunciaram que vão apresentar uma queixa na justiça contra a Câmara Municipal de Lisboa para que tal "não volte a acontecer" com cidadãos portugueses.



"Estamos a falar com vários advogados para ver como proceder com a queixa para que isso não volte a acontecer com os cidadãos portugueses", disse à agência Lusa Ksenia Ashrafullina.





A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) também confirmou que abriu um processo de averiguações à partilha de dados pessoais dos três ativistas anti-Putin em causa com a Rússia por parte da Câmara de Lisboa.