Greve a 100% dos mestres da Soflusa

RTP

Os 18 mestres que se encontram no ativo (sendo que seis estão de baixa), aderiram na totalidade ao primeiro dia de greve, que se estende até quarta-feira.



A paralisação foi convocada porque o acordo estabelecido em maio com a administração, de aumento do prémio de chefia, em cerca de 60 euros não está a ser cumprido, explicou à Antena 1, Pedro Mateus, do sindicato dos Fluviais.