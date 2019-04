Greve. Abastecimento de combustíveis a 40% e limitado

Mário Aleixo - RTP18 Abr, 2019, 06:46 / atualizado em 18 Abr, 2019, 06:46 | País

A principal decisão foi estabelecer que que cerca de 40% dos serviços de abastecimento vão ser realizados, abrangendo todo o território, como explicou à agencia Lusa o vice-presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Henriques.





O executivo decidiu também criar uma rede de 310 postos de abastecimento prioritário, como explicou o ministro do trabalho, Vieira da Silva.











O sindicalista disse também que saiu da reunião com a garantia que o Governo se compromete a arranjar uma solução.A ANTRAM reitera que não há negociações enquanto houver greve. O presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), Gustavo Paulo Duarte, congratulou-se com o alargamento dos serviços mínimos.A greve dos motoristas de matérias perigosas vai manter-se e por via disso o Governo decretou o racionamento do combustível em todo o país a 15 litros por veículo.