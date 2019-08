Greve. ANTRAM ainda não recebeu escalas para serviços mínimos

Terão, assim, de ser as empresas a indicar os trabalhadores para os serviços mínimos.



Em comunicado, a ANTRAM diz ter esperança de que, "ao contrário do que aconteceu em abril, seja possível contactar os trabalhadores."



A Associação salienta, e passo a citar, que já é "timbre destes sindicatos dizer uma coisa e fazer outra."



Acusa ainda as estruturas sindicais de chantagem e pede ao Governo que avance de imediato para a requisição civil.