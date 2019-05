Greve às aulas para combater alterações climáticas

Foto: Facebook

No protesto, o segundo deste ano, os jovens pretendem alertar os vários países para a necessidade de tomarem medidas concretas para limitar, por exemplo, a emissão de gases com efeito de estufa.



O movimento dos jovens tem origem numa estudante sueca, Greta Thunberg, que no verão passado começou sozinha uma greve às aulas, manifestando-se em frente ao parlamento sueco de onde esperava ver tomadas medidas no sentido de revolver a crise climática.



Em Portugal, a maioria dos protestos tem como destino as autarquias locais, com algumas exceções, como a marcha em Lisboa, que começa no Marquês de Pombal e termina na Assembleia da República.



Alice Vale, aluna do 12.º ano do Liceu Camões, uma das organizadoras. Argumenta que esta não é uma greve só porque sim. É um protesto para chamar a atenção dos governos para a questão dos clima, porque os governos têm de fazer mais.