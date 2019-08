Greve. Cada vez menos motoristas em Aveiras

Foto de António Antunes-RTP

Esta sexta-feira, às 7h00, no Centro Logístico de Combustíveis, em Aveiras, arredores de Lisboa, os olhos da jornalista Cláudia Godinho, viam um ambiente cada vez mais calmo e normal.



A greve de motoristas prossegue mas agora apenas com os elementos do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas e parecem ser cada vez menos.