Greve cirúrgica. Governo pede parecer ao Conselho Consultivo da PGR

O Ministério de Marta Temido havia já feito um pedido semelhante durante a primeira “greve cirúrgica”, que se realizou de novembro a dezembro. O Governo pretenderá ver analisada pelo Conselho Consultivo a licitude do financiamento colaborativo durante a greve dos enfermeiros nos blocos operatórios.





O Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República considerou então que a convocatória da greve cumpriu os requisitos legais. Todavia, alertou que, caso cada enfermeiro decidisse o dia, hora e duração da paralisação, o protesto passaria a ser considerado “ilícito”.



Fonte do Ministério, citada esta segunda-feira pela agência Lusa, afirmou tratar-se de um “pedido complementar”, remetendo outros esclarecimentos para mais tarde.



Na semana passada, na Grande Entrevista, a ministra da Saúde adiantou estar a ponderar o recurso a mecanismos jurídicos para responder à paralisação dos enfermeiros. Marta Temido sustentou mesmo que a “greve cirúrgica” suscitava “questões éticas e deontológicas”.



“Em última instância, esta greve, que já enfrentámos antes e que nos preparamos para enfrentar outra vez, convoca para uma reflexão sobre questões éticas, deontológicas e sobre o exercício do direito à greve”, acentuou a governante na mesma entrevista à RTP.

Sete centros hospitalares



Com serviços mínimos decretados, a segunda “greve cirúrgica” abarca, até à próxima quinta-feira, o Centro Hospitalar São João, no Porto, o Centro Hospitalar e Universitário do Porto, os centros hospitalares de Entre Douro e Vouga, Gaia/Espinho, Tondela/Viseu, Braga e Garcia de Orta.



A partir do dia 8 e até 28 de fevereiro, a paralisação abrange o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o Centro Hospitalar Lisboa Norte e Centro Hospitalar de Setúbal.



A primeira greve prolongou-se por mais de um mês e atingiu cinco hospitais, tendo sido canceladas perto de oito mil cirurgias. O Ministério da Saúde indica que foram entretanto realizadas 45 por cento das operações adiadas por causa da paralisação.



