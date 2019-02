RTP27 Fev, 2019, 19:04 | País

O Sindepor promete agir através de "todos os meios processuais adequados ao efeito, e junto de todas as instâncias competentes, quer nacionais, quer internacionais”. | DR

O Supremo Tribunal Administrativo rejeitou a intimação do Sindicato Democrático dos Enfermeiros para suspender a requisição civil, considerando que esta se limitou a fazer cumprir os serviços mínimos.



O Sindepor tenciona impugnar o acórdão do STA “por todos os meios processuais adequados ao efeito, e junto de todas as instâncias competentes, quer nacionais, quer internacionais”.





A estrutura lembra que “não seria a primeira vez que o Estado Português acabaria condenado no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem”.





Na nota de esclarecimento enviada esta quarta-feira às redações, o Sindepor considera que a decisão do Supremo Tribunal Administrativo (STA) foi referida e anunciada com “imprecisões” e “inveracidades”.





“Ao contrário do que, uma vez mais e manipulatoriamente, o Governo tratou de invocar e propalar – induzindo em erro os cidadãos, incluindo o próprio Presidente da República – o STA não deu razão ao Governo, não decidiu que a greve dos enfermeiros era ilícita (quer quanto à forma como foi convocada e como foi executada, quer quanto ao apoio financeiro aos trabalhadores grevistas), como também não decidiu nem que tivesse havido qualquer espécie de incumprimento de serviços mínimos nem que a requisição civil decretada pelo Governo fosse lícita”, assinala o sindicato.

"Ultra-formalista"





Na perceção do sindicato, o acórdão do STA decidiu que “o processo urgente de intimação – que a Srª Juíza relatora, primeiro, e depois o próprio Acórdão, na sua parte inicial haviam declarado ser o meio processual idóneo para na situação em causa defender o direito fundamental à greve – afinal não o seria”.





“Considerando que se havia – como o Sindepor entende que há – atos ilícitos do Governo que deveriam deixar de produzir efeitos (e designadamente o de afetar, de forma grave e irreversível, o direito à greve), então a forma processual adequada a usar seria a de acção de anulação desses atos”, considera o comunicado assinado pelo sindicalista Carlos Ramalho.





O Sindepor considera que o entendimento do STA é “ultra-formalista e contraditório consigo mesmo” e “representa a completa inutilização do meio processual urgente que é a intimação tal como ela está prevista na lei”, precisamente para “impedir a lógica do facto consumado de prejuízos irreparáveis ou de muito difícil reparação, os quais posteriores decisões de fundo”.





“Depois de julgar improcedentes todas as questões prévias suscitadas pelo Governo e escusando-se a examinar se a greve foi ou não lícita, (…) o STA escusou-se quer a apreciar as questões de fundo (ou do mérito) que lhe foram colocadas, quer a confrontar o Governo, produzindo assim uma (errônea) decisão puramente processual”, assinala ainda o sindicalista.