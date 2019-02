Greve cirúrgica. Supremo Tribunal Administrativo dá razão ao Governo

RTP26 Fev, 2019, 16:54 / atualizado em 26 Fev, 2019, 17:25 | País

A decisão do Supremo Tribunal Administrativo foi confirmada por fonte da representação legal do Sindepor, citada pela agência Lusa.



Os advogados da estrutura sindical consideram que a decisão daquela instância assenta em fundamentos “contraditórios”. Foram igualmente declaradas improcedentes as questões prévias suscitadas pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho de Ministros.



A intimação havia sido submetida pelo Sindepor com o objetivo declarado de salvaguardar direitos, liberdades e garantias dos enfermeiros e contestar a requisição civil decretada pelo Governo.



Recorde-se que requisição civil foi determinada a 8 de fevereiro para quatro dos dez hospitais abrangidos pela denominada greve cirúrgica dos enfermeiros. O Governo alegou o incumprimento de serviços mínimos.



O advogado do Sindepor, Garcia Pereira, considerava então “genérica e abstrata” a argumentação do Executivo. Na resposta, o Governo afirmaria ter submetido ao Supremo Tribunal Administrativo “fundamentos comprovados” sobre cirurgias de cariz prioritário adiadas na vigência dos serviços mínimos.



A greve nos blocos operatórios foi convocada pela Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) e pelo Sindicato Democráticos dos Enfermeiros, abrangendo dez centros hospitalares até 28 de fevereiro. No final do ano passado, um protesto idêntico perdurou por 45 dias.



