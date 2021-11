Greve da Função Pública fecha centenas de escolas

A paralisação está a afetar também o sector da saúde.



No Hospital de São João, no Porto, por exemplo, a maioria dos blocos operatórios está parada. Todas unidades de saúde da Região Centro estão a trabalhar apenas com serviços mínimos.



Há ainda balcões da Segurança Social e das Finanças fechados e várias ambulâncias do INEM paradas.