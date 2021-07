Greve da Groundforce cancela mais de 200 voos. Passageiros queixam-se de falta de informação

Domingo não haverá serviços mínimos e a confusão poderá ser ainda pior, como alertou o presidente da comissão executiva da ANA - Aeroportos de Portugal.



Apesar dos apelos da ANA, os passageiros com voos cancelados deslocaram-se ao aeroporto e queixam-se da falta de informação das companhias aéreas. Exigem soluções.

Uma das questões mais levantadas pelos passageiros que se encontram no aeroporto prende-se com os testes à covid-19 exigidos aos viajantes. Carlos, no aeroporto desde as 05:00 para apanhar um voo da Lufthansa com destino a Oslo, na Noruega, que só vai acontecer na segunda-feira, disse à Lusa que a validade do seu teste estava quase a acabar.

"O teste vai acabar o prazo daqui a bocado, agora tenho de informar-me quando é que vou fazer o outro teste. Tenho de pagar 100 euros, já tinha pago 100 euros e agora vou ter de pagar outros 100. Quem é que se responsabiliza? Ninguém. Tenho de trabalhar segunda-feira e não vou chegar a tempo", lamentou.





A perda de ligações a outros voos é outra das críticas, tal como a falta de alternativas.







A seleção portuguesa de andebol foi apanhada na confusão logo durante a manhã. O seu era um dos 166 voos cancelados às primeiras horas de sábado.



Devido à situação caótica na zona das partidas e dos check-in, a gestora dos aeroportos decidiu começar a fazer a triagem à entrada no edifício dos passageiros com voos cancelados e a confusão alastrou ao exterior.







O Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA) convocou a greve para este fim de semana como protesto pela "situação de instabilidade insustentável, no que concerne ao pagamento pontual dos salários e outras componentes pecuniárias" que os trabalhadores da Groundforce enfrentam desde fevereiro de 2021.







A adesão no aeroporto Humberto Delgado ronda quase 100 por cento.





Apenas estão a ser afetados voos das "companhias de bandeira", como a TAP.





A 9 de julho último os aeroportos portugueses viveram igualmente horas de caos, devido à greve dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras.