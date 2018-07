Greve da Ryanair em Portugal sem o impacto visual pretendido pelos trabalhadores

Tiago Mota, do Sindicato do Pessoal de Aviação, afirmou que, até ao momento, "o impacto visual é nulo". Declarou ainda que a Ryanair é uma empresa "gerida através do medo e do bullying".



Os tripulantes de cabine da Ryananair cumprem hoje o segundo dia de greve. Ontem, a empresa anunciou o despedimento de uma centena de pilotos.