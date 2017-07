Greve de 31 de julho a 4 de agosto junta todos os enfermeiros

Foto: Reuters

A estrutura sindical diz que houve um abandono por parte do ministro da Saúde para com os Enfermeiros em geral, mas em particular com os especialistas.



Os especialistas, que já estavam a realizar uma greve de zelo, vão agora passar a uma greve efetiva, como explica o presidente do sSindicato dos Enfermeiros, José Azevedo.