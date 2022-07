Greve de enfermeiros. Serviços de Lisboa e Vale do Tejo condicionados

Foto: António Antunes - RTP

Esta quinta-feira há greve de enfermeiros na região de Lisboa e Vale do Tejo. No Centro de Saúde de Sete Rios, não estará a decorrer a vacinação nem consultas de planeamento familiar, por não haver enfermeiros suficientes.

No mesmo dia, vai ser aprovado o novo estatuto do SNS, com o objetivo de garantir melhores serviços de saúde.