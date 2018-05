Partilhar o artigo Greve de médicos entrou no último dia com centenas de cirurgias e consultas canceladas Imprimir o artigo Greve de médicos entrou no último dia com centenas de cirurgias e consultas canceladas Enviar por email o artigo Greve de médicos entrou no último dia com centenas de cirurgias e consultas canceladas Aumentar a fonte do artigo Greve de médicos entrou no último dia com centenas de cirurgias e consultas canceladas Diminuir a fonte do artigo Greve de médicos entrou no último dia com centenas de cirurgias e consultas canceladas Ouvir o artigo Greve de médicos entrou no último dia com centenas de cirurgias e consultas canceladas