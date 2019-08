Greve de motoristas de matérias perigosas e mercadorias em marcha

Mário Aleixo - RTP12 Ago, 2019, 06:31 / atualizado em 12 Ago, 2019, 07:44 | País

Os primeiros camiões-cisterna para o cumprimento dos serviços mínimos no âmbito da greve que começou esta segunda-feira deverão sair de Aveiras de Cima a partir das 8h00, informou o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).



"Os trabalhadores receberam um SMS das empresas para iniciarem funções só a partir das 8h00. A partir dessa hora saem da Companhia Logística de Combustíveis (CLC) e das sedes das empresas", referiu à Lusa o presidente do SNMMP, Francisco São Bento.



Durante a paralisação, tudo muda, ou seja, aqueles profissionais vão trabalhar apenas para cumprir os serviços mínimos de 100, 75 e 50 por cento (%) para diferentes setores.



Na última noite em Aveiras, o assessor jurídico do SNMMP Pedro Pardal Henriques garantiu que os serviços mínimos seriam cumpridos.



O mesmo responsável deixou o aviso de que estes profissionais apenas iriam cumprir oito horas de trabalho diárias e nada mais do que isso.



E reiterou a ideia de que a culpa desta paralisação se deve à ANTRAM e que o Governo decretou serviços máximos e não mínimos.





António Costa firme



No último domingo o primeiro-ministro voltou ao tema para dizer que o não cumprir esta requisição civil, significa o crime de desobediência.











Marques Mendes aponta erros ao motoristas

Quanto a uma solução para desbloquear a greve só há uma no entendimento deste porta-voz.A Antena 1 contactou na última madrugada o porta-voz da ANTRAM mas André Matias de Almeida explicou que a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias só voltará a falar depois de perceber se os serviços mínimos serão cumpridos.E caso os serviços mínimos não sejam respeitados o Governo avança com a Requisição Civil.Em caso de incumprimento dos serviços mínimos o Governo avança através de Conselho de Ministros eletrónico para a requisição civil.Portugal está, desde o último sábado e até às 23h59 de 21 de agosto, em situação de crise energética, decretada pelo Governo devido a esta paralisação, o que permitiu a constituição de uma Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), com 54 postos prioritários e 320 de acesso público.O antigo líder do PSD Luís Marques Mendes disse na última noite na estação de televisão SIC que o SNMMP não tomou a melhor decisão em avançar com a greve.Marques Mendes comparou-a com a paralisação de abril último e apontou três erros cometido pelo sindicato nesta paralisação.A greve dos motoristas de matérias perigosas começou á meia-noite e prolonga-se por tempo indeterminado.