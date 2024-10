Foi novamente adiado o arranque da instrução da Operação Pretoriano. Mais uma vez por causa da greve dos oficiais de justiça no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

Hoje estava prevista a audição de três arguidos, entre os quais Fernando Saul, ex-funcionário do Futebol Clube do Porto, acusado de conluio com os Super Dragões no alegado clima de medo e intimidação.