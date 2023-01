Greve de professores. Em Lisboa, 150 escolas estiveram encerradas

As greves de professores continuam por todo o país. Vão ser 18 dias de greves que terminam dia a 8 de fevereiro no Porto.



Os professores afetos a Fenprof vão fazer greve em todos os distritos por ordem alfabética.



A estas paralisações junta-se a greve do STOP aos primeiros tempos de aulas uma greve que começou a 9 de dezembro e se vai manter por tempo indeterminado.



Centenas de professores exigem mudanças imediatas na Educação.