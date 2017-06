Greve de professores marcada para quarta feira

FNE e FENPROF estiveram reunidas na noite de segunda feira com responsáveis do Ministério da Educação.



No final os representantes dos docentes disseram aos jornalistas que não houve avanços e por isso a greve vai mesmo acontecer, como conta a jornalista Ana Luísa Alves.



FNE e Fenprof anunciaram a greve de professores para 21 de junho, depois de não terem conseguido obter do Governo garantias quanto às suas reivindicações.



Para o dia da greve estão agendadas provas de aferição de Matemática e Estudo do Meio do 2º ano de escolaridade e exames nacionais do 11º ano às disciplinas de Física e Química A (uma das provas com maior número de inscritos), Geografia A e História da Cultura e das Artes.