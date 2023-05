Greve de professores por distritos termina esta sexta-feira em Lisboa

Convocada por uma plataforma que junta nove sindicatos, a greve começou no dia 9 de abril no Porto. A adesão tem sido de 80%.



Uma greve que se fez sentir em 18 distritos.

É esperada uma concentração na praça do Rossio, a partir das três da tarde.



Em cima da mesa continua a recuperação integral do tempo de serviço congelado.