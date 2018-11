Greve dos enfermeiros pode levar ao adiamento de milhares de cirurgias

RTP22 Nov, 2018, 11:30 | País

A greve cirúrgica, decretada pela Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros (ASPE) e pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR), irá abranger o Centro Hospitalar Universitário de S. João, o Centro Hospitalar Universitário do Porto, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e o Centro Hospitalar de Setúbal. Os enfermeiros reivindicam uma carreira transversal a todos os tipos de contratos e uma remuneração adequada às suas funções, tendo em conta "a penosidade inerente ao exercício da profissão", segundo as estruturas sindicais.



Proposta do Governo é “absolutamente inegociável"

Numa nota à imprensa enviada antes do final da reunião negocial de terça-feira à tarde, o Ministério da Saúde invocou que na proposta apresentada aos sindicatos se destaca "a consolidação do enfermeiro especialista e o reconhecimento da importância da gestão operacional de equipas pelo enfermeiro coordenador".





“O que é preciso é que venham de facto propostas, que venham minimamente de encontro áquilo que nós reivindicamos neste momento. O que não está a acontecer”.

“Mas também exigimos que todos os outros enfermeiros, que trabalham e que têm eventualmente a legitimidade de crer ascender a essas categorias que tenham essa possibilidade”, rematou.







c/ Lusa



