Greve dos enfermeiros pode trazer perturbações ao centro hospitalar do Médio Tejo

Há dificuldades sobretudo no que diz respeito à exigência constante de mobilidade entre as três zonas servidas pelo centro hospitalar: Tomar, Abrantes e Torres Novas.



Guadalupe Simões, do sindicato dos enfermeiros portugueses, acusa a administração de fazer ouvidos de mercador no que toca ao direito dos enfermeiros conciliarem a vida profissional com a vida pessoal.