Greve dos enfermeiros. PS quer proibição de donativos anónimos no crowdfunding

RTP07 Fev, 2019, 15:48 | País

"Todos os portugueses querem saber se algo ou alguém quer atingir o Serviço Nacional de Saúde. A grande questão é quem está e como está a pagar esta greve cirúrgica", declarou João Paulo Correia.



De acordo com o vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS, neste momento "estão a ser estudadas as vias legislativas que confiram total transparência no que respeita ao financiamento desta greve dos enfermeiros".



"Temos de ter um diálogo com outros grupos parlamentares, quer à esquerda, quer à direita. Devemos encontrar um mecanismo de que permita maior transparência", declarou João Paulo Correia.

João Paulo Correia referiu que é do conhecimento público que a ASAE é a responsável por fiscalizar o “crowdfunding”. No entanto, esta entidade não fez qualquer inspeção às plataformas desde que estas foram criadas, há quase quatro anos, porque a legislação não está ainda uniformizada com as medidas de combate ao branqueamento de capitais.





c/Lusa



Segundo a informação disponível na plataforma de financiamento colaborativo usada pelos enfermeiros para o “crowdfunding” da sua segunda greve, foram angariados mais de 423.000 euros. Na primeira greve, entre 22 de novembro e o final de dezembro, angariaram mais de 360.000 euros."Neste caso, há múltiplas questões que têm de ser respondidas. E a questão maior é saber que interesses é que estão subjacentes ao financiamento desta greve cirúrgica", acentuou João Paulo Correia.Interrogado se admite que o setor privado da saúde possa estar a financiar esta greve, o vice-presidente da bancada do PS respondeu: "Essa é uma interrogação que está na cabeça de todos os portugueses"."Mas, para podermos responder a isso, temos de avançar no nosso propósito de tornar o sistema mais transparente. E vamos fazê-lo, em primeiro lugar em diálogo com os outros partidos com assento parlamentar", completou.