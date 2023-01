Greve dos maquinistas da CP termina hoje

Na quarta-feira, a greve dos maquinistas da CP – Comboios de Portugal suprimiu 683 comboios até às 18h00, adiantou fonte oficial da transportadora ferroviária à Lusa. Assim, entre as 00h00 e as 18h00 de quarta-feira “circularam 284 comboios, a nível nacional. Estavam programados 967, foram suprimidos 683”, de acordo com a mesma fonte.Foram cumpridos os serviços mínimos.Os trabalhadores das categorias representadas pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) cumprem uma greve total, entre as 00h00 e as 23h59 de quinta-feira.Na segunda-feira, os maquinistas iniciaram uma greve ao trabalho extraordinário e em dias de descanso, que se prolongará até às 23h59 de domingo.A CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, ou "a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe".