Greve dos médicos com adesão a rondar os 90%

Se ao meio-dia o SIM apontava para uma adesão de 80%, os números agora divulgados pelos sindicatos foram revistos em alta, para 90 por cento.





Os dois sindicatos que convocaram a greve conjunta afirmaram que estão disponíveis para recomeçar as negociações já na sexta-feira.





Os médicos exigem a limitação do trabalho suplementar a 150 horas anuais, em vez das atuais 200, imposição de um limite de 12 horas de trabalho em serviço de urgência e diminuição do número de utentes por médico de família são algumas das reivindicações sindicais.





Pretendem ainda a reposição do pagamento de 100% das horas extra, que recebem desde 2012 com um corte de 50%, e a reversão do pagamento dos 50% com retroatividade a janeiro deste ano.





Para já, e de acordo com fonte do gabinete do ministro da Saúde à agência Lusa, o Governo não vai avançar com dados oficiais sobre a adesão do protesto.



Apesar de manifestar o empenho no diálogo com os sindicatos médicos, o Ministério da Saúde tem reafirmado que não negoceia sob pressão.





