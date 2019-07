Greve dos médicos com elevada adesão nos hospitais

RTP02 Jul, 2019, 11:16 / atualizado em 02 Jul, 2019, 12:05 | País

De acordo com o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, há hospitais onde a adesão à greve é de 100 por cento

A garantia é dada por Jorge Roque da Cunha, que revelou que a greve dos médicos está a ter uma adesão superior aos 70 por cento. A Medicina Geral e Familiar está entre os 80 e 85 por cento, tal como as consultas externas, sendo que os blocos operatórios registam números que rondam os oitenta por cento.



De acordo com o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, há hospitais onde a adesão à greve é de 100 por cento, casos do São José, o Hospital Pediátrico da Estefânia, em Lisboa, e Pedro Hispano, em Matosinhos. No Hospital de São João, no Porto, existem apenas três das 12 salas de cirurgia a funcionar, sendo que algumas consultas foram canceladas levando doentes a fazer deslocações "ao engano".



Os médicos pedem ainda uma revisão da grelha salarial, que dizem que já devia ter ocorrido em janeiro de 2015.



Reivindicações não podem ser atendidas





A ministra da Saúde, Marta Temido, falou sobre a greve de médicos e enfermeiros que está a acontecer. A ministra afirmou que o governo sabe quais são os pedidos feitos pelo setor médico mas que não está em posição de as atender.





"Sabemos que estão em cima da mesa reivindicações relacionadas com a diminuição da idade da aposentação, com a redução do número de utentes por médico de família, com a diminuição do período normal de trabalho para o serviço de urgência. E temos dito que essas reivindicações não são susceptíveis de serem atendidas".





No entanto, Marta Temido declarou que não é razão para não manter conversações com os médicos e que o serviço público não permite maior investimento para não haver desequilíbrio entre todas as faces da administração pública.







Roque da Cunha aponta o pouco investimento na saúde como um dos fatores da marcação da greve e explicou aos utentes que a mesma tem como objetivo fortalecer o Serviço Nacional de Saúde.“Nós não queremos fazer a greve. Fomos empurrados para esta greve, tal como fizemos no ano passado em maio, porque o ministério da Saúde não quer diminuir o tempo de serviço de urgência no horário normal de trabalho e apostar nas equipas de urgência".Para além dos médicos, os enfermeiros também estão em greve nacional. A greve dos médicos será de dois dias (terça e quarta-feira) e foi convocada pelo Sindicato Independente dos médicos para esta terça-feira e pela Federação Nacional dos Médicos para quarta.Ambas as classes pedem melhores condições de trabalho e um melhor Serviço Nacional de Saúde. A classe médica pede médicos de família para todos os portugueses, redução da lista de utentes, diminuição do serviço de urgência de 18 para 12 horas, dedicação exclusiva ao SNS entre outras reivindicações.