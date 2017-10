Partilhar o artigo Greve dos médicos da região sul e ilhas com adesão de cerca de 75% - Sindicatos Imprimir o artigo Greve dos médicos da região sul e ilhas com adesão de cerca de 75% - Sindicatos Enviar por email o artigo Greve dos médicos da região sul e ilhas com adesão de cerca de 75% - Sindicatos Aumentar a fonte do artigo Greve dos médicos da região sul e ilhas com adesão de cerca de 75% - Sindicatos Diminuir a fonte do artigo Greve dos médicos da região sul e ilhas com adesão de cerca de 75% - Sindicatos Ouvir o artigo Greve dos médicos da região sul e ilhas com adesão de cerca de 75% - Sindicatos