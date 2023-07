Greve dos médicos e "esta instabilidade é má para toda a gente", diz sindicato

Foto: Marcel Scholte - Unsplash

A greve dos médicos está a paralisar Centros de Saúde e a condicionar a realização de cirurgias, nos Hospitais, alerta o Sindicato Independente dos Médicos. O Sindicato assinala ainda que, na região norte, a adesão ao protesto é total, no bloco operatório do Hospital de Viana do Castelo.