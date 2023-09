Ao segundo dia da greve dos médicos, no Hospital Garcia de Orta,em Almada, alguns utentes foram surpreendidos, com os cancelamentos. De acordo com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) houve uma forte adesão à greve: 90 por cento nos hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo e 95 por cento em centros de saúde, como Loures e Odivelas.