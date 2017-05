Greve dos médicos: ministro da Saúde diz que não "negociará sobre pressão"

RTP 05 Mai, 2017, 12:05 / atualizado em 05 Mai, 2017, 12:25 | País

"O Governo não negociará nunca sobre pressão ou negociando mal, vai negociar pensando nomeadamente nos jovens médicos, que são aqueles que hoje são mais sacrificados", disse o ministro da Saúde à margem de uma visita a Vila Real.

Declarações um dia depois dos sindicatos médicos terem decidido manter a greve nacional marcada para os dias 10 e 11 de maio.

"Há um processo negocial que está em curso, aliás estava previsto que terminasse em setembro. Hoje mesmo foi publicado (...) o regulamento dos internos do serviço de urgência, que é de facto um documento que os jovens médicos há muito tempo esperavam e que acolheu praticamente a totalidade das sugestões dos sindicatos", afirmou Adalberto Campos Fernandes.

"O que nós dizemos é que compreendemos que a greve exista, porque primeiro de tudo é um direito constitucional, segundo é uma forma que os sindicatos têm de exprimir o seu ponto de situação relativamente à compreensão que têm do processo negocial".

Os sindicatos médicos mantiveram a greve nacional de dois dias depois de uma reunião na quinta-feira com o Ministério da Saúde na quinta-feira.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos continuam a exigir respostas concretas do Governo a vários problemas que preocupam os profissionais, como a redução do número de horas máxima de urgências, a reposição integral do pagamento das horas extraordinárias e a redução do número de utentes por médico de família.

C/ Lusa