O Sindicato Independente dos Médicos recusa um aumento salarial de 1,6 por cento. A proposta do ministro da saúde foi enviada na noite de quarta-feira aos sindicatos que cumprem esta quinta-feira o último de três dias de greve nacional.

Com uma adesão na ordem dos 90 por cento, a Federação Nacional e o Sindicato Independente dos Médicos dizem que levam para a ronda negocial de sexta-feira com o Governo a mensagem do presidente da República: de que é preciso investir na saúde, como na educação.