Greve dos Médicos próxima dos 90% de adesão, dizem sindicatos

Foto: Reuters

Os sindicatos admitem endurecer as formas de luta se não houver entendimento com o Ministério da Saúde nas próximas semanas.



Apelam à intervenção do primeiro-ministro para ultrapassar o bloqueio negocial que consideram existir com o Ministério da Saúde.



O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) exigem que o ministro da Saúde passe a participar nas reuniões negociais e mostram-se disponíveis para recomeçar a negociar já esta sexta-feira, mas dizem que ainda não tiveram qualquer contato nesse sentido da parte do Governo.