Greve dos médicos. SIM pede que ministro da Saúde cumpra promessas

Foto: António Pedro Santos - Lusa

"Estamos há cerca de 14 meses neste processo negocial. E é fundamental que existam propostas e contra-propostas", afirmou Roque da Cunha no Hospital Amadora-Sintra.



O sindicalista explicou que um "médicos especialista recebe cerca de 1.800 euros líquidos" e pediu que Manuel Pizarro cumpra a proposta apresentada no ano passado.



Além da revisão da tabela salarial, o SIM quer também a reorganização das urgências e a chamada dedicação plena. "Esperamos que isso aconteça, já que não aconteceu até agora. E é uma das razões para o nosso protesto". , afirmou Roque da Cunha no Hospital Amadora-Sintra.O sindicalista explicou que um "médicos especialista recebe cerca de 1.800 euros líquidos" e pediu que Manuel Pizarro cumpra a proposta apresentada no ano passado.Além da revisão da tabela salarial, o SIM quer também a reorganização das urgências e a chamada dedicação plena. Em relação ao segundo dia de greve, a expectativa do SIM é a de que a adesão "seja muito próxima da que aconteceu ontem".





"Há uma grande insatisfação dos médicos, perfeitamente justificada. Nós tivemos a maior paciência do mundo. Não há alterações dos salários dos médicos há mais de 12 meses. Dada a falta de investimento há cerca de um milhão e 600 mil utentes sem médicos de família. As listas de espera nunca foram tão extensas. E nunca os portugueses tiveram de despender tanto dinheiro para aceder às consultas e cirurgias", frisou Roque da Cunha, que culpou o Governo pela atual situação.



O secretário-geral do SIM revelou ainda que a estrutura vai entregar "junto da residência do primeiro-ministro uma carta a apelar que haja um mínimo de sensibilidade em relação às pessoas que não têm seguro de saúde, nem ADSE, nem outro tipo de coberturas".



"São cerca de 50 por cento dos portugueses que têm necessidade de despender dinheiro para ter esse tipo de coberturas", fez notar. , frisou Roque da Cunha, que culpou o Governo pela atual situação.O secretário-geral do SIM revelou ainda que a estrutura vai entregar "junto da residência do primeiro-ministro uma carta a apelar que haja um mínimo de sensibilidade em relação às pessoas que não têm seguro de saúde, nem ADSE, nem outro tipo de coberturas"., fez notar.