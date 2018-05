Partilhar o artigo Greve dos médicos. Sindicatos dizem que adesão superou as expetativas Imprimir o artigo Greve dos médicos. Sindicatos dizem que adesão superou as expetativas Enviar por email o artigo Greve dos médicos. Sindicatos dizem que adesão superou as expetativas Aumentar a fonte do artigo Greve dos médicos. Sindicatos dizem que adesão superou as expetativas Diminuir a fonte do artigo Greve dos médicos. Sindicatos dizem que adesão superou as expetativas Ouvir o artigo Greve dos médicos. Sindicatos dizem que adesão superou as expetativas