Greve dos médicos. Sindicatos falam de um aumento de adesão

Foto: António Pedro Santos - Lusa

O encontro acontece na véspera de regresso à mesa das negociações com o Ministério da Saúde.



Teve como principais pontos - na ordem de trabalhos - as linhas vermelhas e as 8 propostas apresentadas, em documento, ao governo.



Para além das questões relacionadas com a remuneração salarial e as horas extraordinárias, os médicos exigem respostas concretas que promovam a equidade no setor da saúde e a valorização do trabalho médico.